Tedbirlere rağmen aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yediler
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Tedbirlere rağmen aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yediler

22.11.2020 21:48 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:52
Tedbirlere rağmen aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yediler

Tedbirlere rağmen aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yedilerKoronovirüsle mücadele kapsamında, kafe ve restoranlarda gel-al ve paket servisi uygulamasına geçilirken, İzmir'de ki alışveriş merkezlerinde vatandaşlar, aldıkları yemekleri yerlere oturarak tüketti.

Tedbirlere rağmen aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yediler

Koronovirüsle mücadele kapsamında, kafe ve restoranlarda gel-al ve paket servisi uygulamasına geçilirken, İzmir'de ki alışveriş merkezlerinde vatandaşlar, aldıkları yemekleri yerlere oturarak tüketti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede, lokanta, kafetarya, restoran gibi yeme içme yerleri, paket servis veya gel al şeklinde hizmet veriyor. İzmir'deki AVM'ler de genelge gereğince restoran katlarındaki masa ve sandaleyeleleri kaldırdı. Bunun üzerine bugün AVM'ye giden vatandaşların bazıları satın aldıkları gıdaları, yerlere oturarak yerken virüse davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aldıkları yemekleri yere koyup yiyen vatandaşlar görüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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