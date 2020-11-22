Tedbirlere rağmen aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yediler

Tedbirlere rağmen aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yedilerKoronovirüsle mücadele kapsamında, kafe ve restoranlarda gel-al ve paket servisi uygulamasına geçilirken, İzmir'de ki alışveriş merkezlerinde vatandaşlar, aldıkları yemekleri yerlere oturarak tüketti.