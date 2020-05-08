Tedbirler sürüyor, çarklar dönüyor
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Tedbirler sürüyor, çarklar dönüyor

Tedbirler sürüyor, çarklar dönüyor
08.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:22

Bir yandan yeni tip korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirler hayata geçirilirken, diğer yandan sanayi tesisleri çarkları döndürerek üretimi sürdürüyor.

Bir yandan yeni tip korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirler hayata geçirilirken, diğer yandan sanayi tesisleri çarkları döndürerek üretimi sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 'Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz' açıklamalarının ardından gözler sanayi tesislerine çevrildi.

Tarım ve turizm kenti olmasının yanı sıra 1 milyonu aşkın nüfusu ve yüzlerce sanayi tesisi ile önemli bir sanayi kenti olan Tekirdağ'da fabrikalarda üretim kesintisiz devam ediyor.

Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 25'lik bölümünü alarak işleyen ve yıllık 180 bin ton dolayında yağ üretimi gerçekleştiren Trakya Birlik, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Türkiye genelinde 1 milyon 400 bin ila 1 milyon 500 bin yon civarında ayçiçeği üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, "Trakya Birlik olarak bizim 48 tane bağlı kooperatifimiz var. Bu kooperatiflerimiz aracılığı ile 350 ila 375 bin ton civarında ayçiçeği alımı yapıyoruz. Bu da yüzde 20 - 25'lik kısmına tekabül ediyor" dedi.

Üretim kapasitelerini de her geçen gün arttırarak devam ettiklerini ifade eden Akgün, "Bizim üretim kapasitemiz devamlı arttırarak büyüyor. 45 bin tondan 65 bin tona 65 bin tondan bugün 170 - 180 bin tonlara varan kapasitemiz var. Bunu da devamlı büyüterek devam ediyoruz" diye konuştu.

Tesiste alınan korona virüs tedbirlerine ilişkin olarak da bilgiler veren Ahmet Akgün, "Korona virüs konusu sadece bizimle alakalı bir şey değil. Dünyanın başına musallat olan ve ülkemizde de bir şekilde yayılan ve bunun yayılmaması için de ne kadar önlem varsa bu önlemlere seri bir şekilde süratle bütün her şeyimizi değiştirerek önce fabrikalarımızda, genel müdürlüğümüzde, 48 kooperatifimizde çalışma düzenlerimizi ve buradaki işe başlama, işe gitme ve işin nasıl olacağı konularını yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte tartıştık. Ondan sonra tedbirlere başladık. Fabrikalarımızda bizim için önemli olan insan. Biz önce kendi sağlığımıza, ortaklarımızın sağlığına ve çalışanlarımızın sağlığına dikkat edeceğiz, ondan sonra üretimimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Ahmet Akgün ayrıca "Çalışanlarımız için servise bindiklerinde gelirken başlayan önlemlerimiz evine geri dönene kadar önlemler dizisi aldık. Fabrikadan içeri girerken ısı ölçerlerimiz var. Onun dışında fabrikanın tamamında ilaçlama yapıyoruz. Bununla beraber üç vardiya olan çalışma saatlerimizde değişiklik yaptık. 8'er saatle vardiyalarımız sınırlıydı. Bunları 12 saate çıkardık. Kooperatiflerde de fabrikalarda da çalışanlarımızın yarısını izole ederek yolumuza devam ediyoruz. İlaçlarımızı da her gün vardiya değişimlerinde devam ettiriyoruz. Bugüne kadar bir hastalığımız olmadı, inşallah da olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımıza daha dikkatli şekilde devam edeceğiz. Tüm uyarılar korona virüsün bitmediğini belirtiyor. Onun için biz önlemlerimizi kesmeden, gevşemeden yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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