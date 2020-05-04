Tedbirler sonrası Besni'de sessizlik hakim oldu
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Tedbirler sonrası Besni'de sessizlik hakim oldu

Tedbirler sonrası Besni'de sessizlik hakim oldu
04.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:08

Tedbirler sonrası Besni'de sessizlik hakim oldu Korona virüsü önlemleri kapsamında kurulan Adıyaman'ın Besni ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler sonrasında ilçede sessizlik hakim oldu.

Tedbirler sonrası Besni'de sessizlik hakim oldu

ADIYAMAN - Korona virüsü önlemleri kapsamında kurulan Adıyaman'ın Besni ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler sonrasında ilçede sessizlik hakim oldu.

Geçtiğimiz günlerde Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyünde korona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından Atatürk Caddesini ve bazı iş yerlerinin 1 hafta süre ile geçici olarak kapatılmasının ardından Besni'nin yaya ve araç trafiğinde sessizlik oluştu.

Alınan kararlar 5 Mayıs itibari ile hayata geçirildi. Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu gerekli olmadıkça evlerden çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Besni ilçe Hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu karar ile vatandaşların yoğun olduğu Atatürk Caddesini araç ve yaya trafiğine 1 hafta süre ile kapatılmasına ancak istisna durumlarda vatandaşların caddeye kolluk kuvvetlerinden izin alarak girmesine karar verilmiştir.

Besni'ye giriş ve çıkışları 1 hafta boyunca kontrol altına alınmasına karar verildi. Besni'ye köylerden gelenler ancak acil bir sağlık sorunu varsa veya izin komisyonlarından izin almışsa Besni'ye giriş yapabilecek ve bu şekilde hareketlilik engellenecek.

Maske kullanmadan sokağa çıkan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlara hıfzıssıhha kurallarına uymamaktan idari para cezası kesilecek.

Bankalar, PTT, eczaneler, fırınlar, kasaplar, marketler, zirai ilaç bayileri, tarımsal faaliyette bulunan işletmeler, sulama faaliyetinde bulunan işletmeler, veteriner klinikleri, küçük sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesi açık olup bunun dışında kalan işletmelerin 1 hafta süre ile geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Aynı zamanda maskesiz sokağa çıkanlara, sosyal mesafe kuralına ve hıfzıssıhha kurallarına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Tedbirler sonrası Besni'de sessizlik hakim oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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