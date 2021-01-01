Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı
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Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı

01.01.2021 14:04 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:09

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla, 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'ten sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Bolu'da, vatandaşlar cuma namazlarını il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, ikametlerine yakın camilerde kıldı.

Polis ekipleri, kentte bulunan camilerin civarında bekleyerek, camilere araçları ile gelen vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı
Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı
Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı
Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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