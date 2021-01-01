Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı
01.01.2021 14:04 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:09
Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.
Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla, 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'ten sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.
Bolu'da, vatandaşlar cuma namazlarını il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, ikametlerine yakın camilerde kıldı.
Polis ekipleri, kentte bulunan camilerin civarında bekleyerek, camilere araçları ile gelen vatandaşlara yönelik denetim yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder