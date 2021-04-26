Tedbirler işe yaradı, vakalar azaldı
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Tedbirler işe yaradı, vakalar azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hükümet, iki hafta önce kısmı kapanma tedbirleri uygulamaya başladı.

Hükümet, iki hafta önce kısmı kapanma tedbirleri uygulamaya başladı. Buna ek olarak Ramazan Bayramı ve devamında resmi tatil olan 19 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde üç haftalık yeni kısıtlamaların getirilmesi tartışma konusu oldu. Buna göre üç günlük bayram tatilinde 'tam kapanma' olacak. Bayram sonrasına kadar üretim ve tedarik zincirini aksatmayacak şekilde, kamu kurumları ve özel sektör dahil birçok alanda kısıtlama tedbiri uygulanacak. Yüz yüze sınavlar ertelenecek. Yasakların artacağı bu süreçte aşılama çalışmaları da hız kazanacak. Böylelikle bir yandan toplumsal hareketlilik en aza inecek bir yandan da aşılanan kişi sayısı artacak. Mevcut Çin ve Alman aşılarının üstüne bir de Rusların Sputnik-V'i eklenince çalışmalar daha seri yapılabilecek.

Öte yandan, yasakların etkisi iki haftanın sonunda görülmeye başladı. Günlük vakalar 60 binden 40 binlere geriledi. İyileşen kişi sayısı da hastalanan kişi sayısını geçti. Nisan ortasında yüzde 20 olan testlerin pozitif oranı, bu hafta yüzde 15 civarında seyretti. Uzmanlara göre önümüzdeki hafta vaka tablosunda daha belirgin düşüş bekleniyor. Ancak vefat ve ağır hasta sayısının bir süre daha yüksek seyredeceğini aktaran uzmanlar "Vakalardaki azalmanın yoğun bakımlara yansıması 2-3 haftayı bulur" dedi. Uzmanlar, ayrıca şunları da aktardı: Vaka sayılarında hızlı düşüş yaşanmamasının sebebi İngiliz varyantı. Bu mutant yüzde 30 daha hızlı yayılıyor. Bunun yanı sıra toplumun en az yüzde 30'u da artık kurallara uyma refleksini kaybetti.

(İHA)

Tedbirler işe yaradı, vakalar azaldı
Tedbirler işe yaradı, vakalar azaldı
Tedbirler işe yaradı, vakalar azaldı
Tedbirler işe yaradı, vakalar azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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