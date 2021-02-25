Tedbirler Güneydoğu'da Kovid-19 vaka sayısını düşürdü

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Kovıd-19 tedbirlerini uygulayan vatandaşların görüntüleri

Şırnak Cumhuriyet mahallesi sanat sokağında vatandaşların görüntüleri

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük'ün konuşma görüntüleri

Vatandaşlardan Sadık Albay'ın konuşma görüntüleri Tedbirler Güneydoğu'da Kovid-19 vaka sayısını düşürdü

ŞIRNAK - Şırnak Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, salgının gerilemesinde kamu kuruluşları ve kolluk kuvvetlerinin katkısı olduğunu belirterek, filyasyon ekiplerinin pozitif vakalarda üstün gayretleri ile izolasyonun da etkili olduğunu bildirdi.

Sahada mobil sağlık ekiplerinin köy köy, ev ev gezerek belirti taşıyan kişilere anında müdahale ettiğini anlatan Başıbüyük, "Vakaların çok olduğu il merkezi ve ilçelerde yoğunluk olduğunda bilgilendirme ekiplerimizi devreye soktuk. Çevre sağlığı teknikerleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri günde en az 5 kez esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve temizlik kuralarını hatırlattılar." dedi.

Son iki haftada yapılan değerlendirmelerde iyi illerden biri olduklarını anımsatan Başıbüyük, hedeflerinin vaka sayısının yükselmesinin önüne geçmek olduğunu aktardı.

Başıbüyük, "Bu başarı bizi rehavete sürüklemeyecek. Bunun için tüm ekip arkadaşlarım ve özellikle sağlık personelimiz inanılmaz gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Sadık Abay da Şırnak halkı olarak tedbirlerini uyguladıklarını, vaka sayılarını minimum seviyede tuttuklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük