Tedbirler Güneydoğu'da Kovid-19 vaka sayısını düşürdü

Artık kimse aşı oldum diye sevinmesin! Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden açıklama

Batman tabelası Cadde ve sokaklardan görüntüler Koronavirüs denetimleri Vatandaşlardan Mustafa Alatürk'ün açıklaması Vatandaşlardan İdris Ekinci'nin açıklaması Batman Valisi Hulusi Şahin'in açıklaması BATMAN - Batman Valisi Hulusi Şahin, sıkı tedbirler sayesinde Batman'ın iyi bir noktaya...

Batman tabelası

Cadde ve sokaklardan görüntüler

Koronavirüs denetimleri

Vatandaşlardan Mustafa Alatürk'ün açıklaması

Vatandaşlardan İdris Ekinci'nin açıklaması

Batman Valisi Hulusi Şahin'in açıklaması

BATMAN - Batman Valisi Hulusi Şahin, sıkı tedbirler sayesinde Batman'ın iyi bir noktaya geldiğini, kısıtlamaların kaldırıldığı ilk iller arasında yer almak istediklerini söyledi.

Batman'ın geçen yıl ağustos ayında en yüksek vaka görülen iller arasında yer aldığını dile getiren Şahin, bütün imkanları seferber ederek, tedbirleri artırdıklarını aktardı.

"İl Özel İdaresi ve belediyenin imkanları ile bir seferberlik başlattık. Bu seferberlik esas itibarıyla denetim üzerine kuruluydu." diyen Şahin, bulaş riskini azaltmak için uyguladıkları yöntemlere ilişkin şöyle dedi:

"Bir vatandaşımız kendisini kötü hissediyor ve telefonla sağlık teşkilatımızın unsurlarına bildiriyorsa onun toplu ulaşım araçları ile hastaneye gitmesine izin vermiyor, ekiplerimizle evine gidiyor, evinden alınıp, hastaneye getirilmesini sağlıyoruz. Testini yaptırdıktan sonra yine araçla evine götürüyoruz. Eğer test sonucu pozitif çıkarsa ilacını evine götüren ekipler, evinde her türlü tedbiri sağlayıp, evden dışarı çıkmamasını garanti altına alıyor. Batman'ın başarısı bu sıkı denetimde yatıyor."

Gelinen noktada Batman'ın iyi durumda olduğuna işaret eden Şahin, bu tablonun devam etmesi için vatandaşlara tedbirlere devam çağrısı yaptı.

Şahin, "Rehavete kapılır, maske, mesafe ve temizlik kuralına uymazsak çok hızlı bir şekilde tablo tersine dönebilir. Hedefimiz bu başarılı tabloyu devam ettirmek, kademeli olarak normal hayata geçişi ilk yapan, ilk başaran illerden biri olmak." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Alatürk, Valilik ve belediyenin yoğun denetimleri sayesinde vaka sayısının azaldığını anlatarak, vatandaşlar olarak da kurallara büyük bir hassasiyetle uyduklarını ifade etti.

İdris Ekinci, Batman halkı olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını, mart ayında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak