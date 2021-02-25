Tedbirler Güneydoğu'da Kovid-19 vaka sayısını düşürdü

Artık kimse aşı oldum diye sevinmesin! Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden açıklama

Mardin'den, tarihi yapılardan, cadde sokak ve çarşılardan görüntü

Sokak ve caddelerde sessizlik

Dezenfekte çalışmalar

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

Turizm seyahat acentesi temsilcisi İsmail Sincar'ın konuşması

Mardinli vatandaşlardan Murat Öztürk'ün konuşması

Aşı çalışmaları

Dr. Mehmet Nuri Ergül ile röportaj Tedbir, Güneydoğu'da Kovid-19 vakalarını düşürdü

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirlenen kurallar doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını, Mardinlilerin kurallara titizlikle uyduğunu söyledi.

Kurallara ciddi anlamda uyulmasının meyvelerini aldıklarını, bundan sonra da bu süreci titizlikle yürüteceklerini dile getiren Demirtaş, "Hem maske hem sosyal mesafe bizim açımızdan çok önemli. Bunlara uyarsak inşallah en kısa sürede bu illetten kurtulmuş olacağız. İl genelinde sayı gittikçe düşüyor. Durumuzun gittikçe iyi olduğunu düşünüyorum. Bugünlere gelmemizde büyük rolü olan Mardinli hemşerilerimizin kurullara uyması bizleri fazlasıyla memnun etti." dedi.

1 Mart'tan itibaren yeni bir sürece girmeyi arzuladıklarını aktaran Demirtaş, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımızın aldığı yeni kararlar ile yeni bir sürece gireceğimizi tahmin ediyorum. Bu süreçte de maske ve mesafeye çok dikkat edecek, en yakın zamanda bu sıkıntıları geride bırakacağız." diye konuştu.

Artuklu ilçesindeki Sevgi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mehmet Nuri Ergül, Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim çerçevesinde aşılama çalışmalarını sürdüklerini belirtti.

Ergül, "Birinci basamak sağlık kuruluşu olarak hastalarla ilk bizler iletişim halinde oluyoruz. Pozitif ve temaslıların günlük takibini yapıyoruz. Son 10 gündür sıfır vaka var." ifadelerini kullandı.

Turizm acentesi temsilcisi İsmail Sincar, kentte vaka sayısındaki düşüşün herkesi sevindirdiğini anlatarak, tedbirle bu noktaya gelindiğini vurguladı.

Mardin'i yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesi için salgının bitmesini beklediklerini dile getiren Sincar, "Birlikte bu seviyelere geldik ama bu bitti anlamına gelmiyor. Herkesten aynı titizlikle kurallara uymaya devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Murat Öztürk, vaka sayısında en düşük iller arasında olmaktan sevinç ve gurur duyduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar