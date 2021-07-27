Tedbirler gevşetildi, maskeler unutuldu

Tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte Eskişehir'in işlek yaya yollarında da maskesiz gezen vatandaşlar dikkat çekmeye başladı.

Tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte Eskişehir'in işlek yaya yollarında da maskesiz gezen vatandaşlar dikkat çekmeye başladı.

Yurt genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu devam ediyor. Fakat 1 Temmuz itibariyle geçilen kontrollü normalleşme döneminde maske kuralının ihlal edildiği sıkça görülüyor. Son günlerde hızla yükselen vaka sayılarına rağmen şehrin işlek caddelerinde maskesiz dolaşmaya devam eden vatandaşlar tedirgin ediyor. Maskelerini çene altına indiren veya kollarına takan vatandaşlar sosyal mesafeyi de görmezden geliyor. Kontrollü normalleşme döneminde uygulanan ve sıkı olmayan tedbirlere dahi uyulmamasına rağmen vatandaşlar arasında tekrar kapanma korkusu oluşmaya başladı. Yurt genelinde açıklanan günlük vaka sayılarının 16 binin üzerine çıkmasıyla sonbahar aylarında tekrar sıkı tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olmuş durumda. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı