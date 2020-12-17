Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor

17.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:06
Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlamalara uygulamaya özen gösteren Kırklareli'nin koronavirüs yoğunluk haritası son üç haftaya göre yeşile dönmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlamalara uygulamaya özen gösteren Kırklareli'nin koronavirüs yoğunluk haritası son üç haftaya göre yeşile dönmeye başladı.

Kırklareli'nde yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karara göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin insanların yoğun olduğu bölgelerde denetimi sıklaştırması üzerine risk haritası son üç haftaya göre yeşermeye başladı

Korona virüsü vakalarını ve vaka temaslılarını risk haritası üzerinde gösteren Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kırklareli'nde 26 Kasım, 17 Aralık tarihleri arasında bölge bölge yeşerme başladığı gözlemlendi.

26 Kasım, 17 Aralık tarihlerinde büyük değişim

Trakya Bölgesinde son haftalarda artan vakalara göre Kırklareli 26 Kasım ile 17 Aralık tarihlerinde risk haritasının yeşile dönmeye başlandığı gözlemlenirken, hala çok yüksek riskli bölgelerin alınan tedbirlere göre riskin azalması bekleniyor.

Buna rağmen İl merkezinin kırmızı devam eden bölgeler Kırklarelilileri endişelendiriyor. - KIRKLARELİ

Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor
Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor
Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor
Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor
Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Ezgi Mola Uğur Yücel Merve Dizdar
Spor Neymar Pierre Webo Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:05:58. #1.15#
title