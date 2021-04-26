Tedbirler etkili oldu, Aydın'da vaka artış hızında düşüş devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tedbirler etkili oldu, Aydın'da vaka artış hızında düşüş devam ediyor

Tedbirler etkili oldu, Aydın'da vaka artış hızında düşüş devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın genelinde salgının yayılma hızında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 38 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarına son 2 haftalık tabloda salgın hızında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta yüz binde 268,08 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 2,53'lük bir artışla 274,87 olarak gerçekleşti.

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde alınan tedbirler ile birlikte Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. İlk haftalarda yaklaşık 2 katına çıkan vaka artış hızı ise son 2 haftada gözle görülür oranda düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta yüzde 19,85 oranındaki artış oranıyla alınan tedbirlerin önemine gözler önüne seren tablo, bu hafta yüzde 2,53'lük bir orana ulaştı.

"Tedbirler etkisini daha çok gösterecek"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 17-23 Nisan tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 439 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 3 bin 75'e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından 17 günlük tam kapanma kararı ile vaka sayılarında ciddi oranda düşüş yaşanması bekleniyor.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek" dedi. - AYDIN

Tedbirler etkili oldu, Aydın'da vaka artış hızında düşüş devam ediyor
Tedbirler etkili oldu, Aydın'da vaka artış hızında düşüş devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi
Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den '15 gün' uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü
Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den "15 gün" uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tedbirler etkili oldu, Aydın'da vaka artış hızında düşüş devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 21:13:30. #1.16#

title