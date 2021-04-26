Tedbirler etkili oldu, Aydın'da vaka artış hızında düşüş devam ediyor

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın genelinde salgının yayılma hızında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 38 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarına son 2 haftalık tabloda salgın hızında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta yüz binde 268,08 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 2,53'lük bir artışla 274,87 olarak gerçekleşti.

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde alınan tedbirler ile birlikte Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. İlk haftalarda yaklaşık 2 katına çıkan vaka artış hızı ise son 2 haftada gözle görülür oranda düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta yüzde 19,85 oranındaki artış oranıyla alınan tedbirlerin önemine gözler önüne seren tablo, bu hafta yüzde 2,53'lük bir orana ulaştı.

"Tedbirler etkisini daha çok gösterecek"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 17-23 Nisan tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 439 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 3 bin 75'e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından 17 günlük tam kapanma kararı ile vaka sayılarında ciddi oranda düşüş yaşanması bekleniyor.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı