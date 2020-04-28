- Tedbirler azaltıldı, dünyaca ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı - Tedbirler azaltıldı, dünyaca ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı Korona virüs tedbirlerinin azaltıldığı ülkelerden Avustralya'da dünyaca ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı.

- Tedbirler azaltıldı, dünyaca ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı

SİDNEY - Korona virüs tedbirlerinin azaltıldığı ülkelerden Avustralya'da dünyaca ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı. Yüzlerce kişi plajın açılmasıyla sörf tahtalarını alarak sahile koştu.

Yeni korona virüs vakalarındaki düşüşün sürdüğü Avustralya'da salgın tedbirleri aşamalı olarak gevşetiliyor. Ülkede dünyaca ünlü Bondi Plajı kısmen yeniden açıldı. Plajın açılmasıyla sörf tahtalarını alan yüzlerce Sidneyli plaja akın etti. Yaklaşık 5 haftadır kapalı olan dünyaca ünlü plajda sosyal mesafe tedbirleri kapsamında güneşlenmeye izin verilmiyor. Plaj, 07.00 ile 17.00 saatleri arasında açık kalacak.

Son 24 saatte 11 vaka, 1 ölü

Avustralya'da son 24 saatte 11 vaka görülürken korona virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 84'e, vaka sayısı ise 6 bin 731'e yükseldi.

Kaynak: İHA