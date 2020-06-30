"Tedbiri elden bırakmadan üretmeye devam edeceğiz "
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"Tedbiri elden bırakmadan üretmeye devam edeceğiz "

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımı ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek, KAYSO meclis salonunda yapıldı.

30.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:17

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Covid-19 salgını ile birlikte hem dünyada hem de Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini belirterek, özellikle ekonomik alanda tahminlerin ötesinde küçülmeler yaşandığını, ihracatın minimum seviyeye indiğini ve yatırımların bıçak gibi kesildiğini söyledi.

Ancak Türk ekonomisinin devletin aldığı tedbirler sayesinde normalleşme ile de birlikte bir önceki aya göre daha iyi durumda olduğunu açıklayan Özkaya, işletmelerin büyük çoğunluğunun faaliyetlerine geri döndüğünü, ihracat rakamlarında da Mayıs ayına göre yüzde 60'lara varan artış olduğunu belirtti.

Cazip faiz oranları ve ilave parasal desteklerle piyasalarda nispeten bir hareketlenme yaşandığına değinen Özkaya, "Temennimiz bunun devam etmesi yönündedir. Ancak temkinli olmakta fayda vardır.Çünkü küresel ekonomilerin tamamı henüz küçülme aralığındadır. Euro bölgesi ile olan ticaretimizin çokluğu da bizi olumsuz etkilemeye devam edecektir. Buna karşın iç talepteki canlanma büyüme rakamlarımızı olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

Özkaya, ikinci bir salgın olmazsa 2020'nin son iki çeyreğinde ekonomide daha olumlu bir tablo olacağını ve yılı sıfır yada buna yakın bir rakamla kapatacaklarını belirterek, bu süreçte esnafa, tüccara ve sanayicilere destek olan başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni normalle birlikte birçok sektörde toparlanma başladığını ve ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başladığını belirterek, "Ancak pandeminin etkisi bir süre daha devam edeceğe benziyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hem özel hayatımızda hem de işletmelerimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbiri elden bırakmadan yeni normalle yaşamaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Oda olarak bu süreci en az hasarla atlatmak adına birçok çalışma yaptıklarını aktaran Başkan Büyüksimitci, "Özellikle sizden gelen sıkıntıları anlık olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza ileterek çözmeye çalıştık. Kısa çalışma ödeneği ve banka kredileri gibi birçok konuyu bire bir takip ettik. Bu süreçte taleplerimize olumlu cevap veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımızı arz etmek istiyorum" dedi.

Kayseri sanayisinde antikor testi başlattıklarını hatırlatan Başkan Büyüksimitci, "Bu testler şu anda sanayisi gelişmiş 12 ilde yapılıyor. Odamızın girişimleri ile bu testleri Kayseri'de de yapmaya başladık. Sizden gelen talepler doğrultusunda sağlık ekipleri işyerlerine giderek örnekler alıyor. Bu testler hem erken teşhis ile hastalığın diğer çalışanlara yayılması önlenmiş oluyor hem de çalışanların hastalık sürecini hafif şekilde atlatmalarına yardımcı oluyor. Üretimin devamlılığı açısından bu testleri çok önemli buluyoruz. Ben desteklerinden dolayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Ramazan Benli ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pandemi süreci ile birlikte e-ticaretin öneminin tüm dünyada artmaya başladığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, e-ticaretin bu kadar genişlemesinin, faydalarının yanında potansiyel riskler de barındırdığına değinerek, "Online alışverişin önündeki en büyük engel güven eksikliğidir. Bu eksikliği gidermek adına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Bakanlığı tarafından "Güven Damgası Sağlayıcı" olarak yetkilendirildi. Sisteme dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri "www.guvendamgasi.org.tr" adresi üzerinden gönüllülük esasına göre başvuruda bulunabilecekler. Başvuru sürecinde 100'den fazla kriter kontrol edilerek, ilgili şartları sağladığını kanıtlayan e-ticaret sitelerine "güven damgası" veriliyor ve internet sitelerinde "TR-GO" logosunu yerleştirmelerine izin veriliyor. Vatandaşlarımızda TR-GO güven damgasına sahip e-ticaret sitelerini gönül rahatlığıyla tercih edebilecekler" dedi.

COVID-19 salgını sonrasında, Mayıs ayı sonunda başlayan ve devam eden normalleşme adımlarının ekonomiye yansımalarının olumlu yönde devam ettiğini açıklayan Büyüksimitci, tüketici güven endeksinin Haziran ayında son 14 ayın en yüksek seviyesi olan 62,6 puana yükseldiğini, yine imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, önümüzdeki aylarda daha iyi noktalara geleceklerini söyledi.

İhracat verilerine de değinen Başkan Büyüksimitci, Nisan ayında dip yaptıklarını ancak TİM verilerine göre Mayıs ayında Nisan'a göre yüzde 17 civarında bir atış yaşandığını, Haziran ayının verilerinin çok daha iyi geleceğinden emin olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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