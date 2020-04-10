Tedbir cezası iptal edilen hurdacıdan valiye teşekkür
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Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel

Tedbir cezası iptal edilen hurdacıdan valiye teşekkür

ELAZIĞ'da hurdacı Aytekin Köse'ye (35), yetersiz ehliyetle amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle de 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 5 bin 606 lira para cezası kesildi.

10.04.2020 08:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:41
Tedbir cezası iptal edilen hurdacıdan valiye teşekkür

ELAZIĞ'da hurdacı Aytekin Köse'ye (35), yetersiz ehliyetle amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle de 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 5 bin 606 lira para cezası kesildi. Aytekin'in ceza aldığını öğrenen Vali Çetin Oktay Kaldırım, koranavirüs cezasını sildi. Vali Kaldırım'a teşekkür eden Köse, yetersiz ehliyetle amacı dışında araç kullanmaktan aldığı 2 bin 456 para cezasının da ödenmesi için destek istedi.

Elazığ Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında geri dönüşüm fabrikası olan işletmelerin görevlileri ve çalışanları haricinde geri dönüşüm malzemelerinin toplanmasını yasaklandı. Bu kapsamda uygulama yapan polis ekipleri, kentin Güney Çevre Yolu'nda sepetli araçla hurda ve geri dönüşüm malzemelerini toplayan Aytekin Köse'yi fark etti. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından Köse'ye yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 lira, koronavirüs tedbirlerine aykırı davranıştan ise 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 5 bin 606 lira para cezası kesildi. 

'TEK İSTEĞİM VALİMİZİN BU CEZAMI DA AFFETMESİDİR'Köse'nin ceza aldığını öğrenen Vali Çetin Oktay Kaldırım, koranavirüs cezasını sildi. Köse, Vali Kaldırım'ın tedbir cezasını silmesinden mutluluk duyarken, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan aldığı cezanın ödenmesi için de destek istedi. 3 çocuk babası olduğuna anlatan Köse, ailesinin geçimi hurda toplayarak sağladığını söyledi. Hurda topladığı araca el konulması nedeniyle çalışamadığını anlatan Köse, "Hurdacıyım. Sepetli aracımla her gün hurda topluyorum. Önceki gün, hurda topladığım sırada polis ekipleri beni durdurdu. Hurda toplamanın yasaklandığı bildirip, ehliyetimi istedi. Ehliyetimin yetersiz olduğu için ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle hurda toplamanın yasak olmasına rağmen hurda topladığım için bana para cezası verdi. Olayı öğrenen valilimiz, koronavirüsten aldığım para cezasını sildi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Fakat yetersiz ehliyetle araç kullandığım için kesilen para cezası duruyor. Ödeme imkanım yok. Tek isteğim valimizin bu cezamı da affetmesidir" dedi. 

Aytekin Köse'nin eşi Emine Köse (29) de, Vali Çetin Oktay Kaldırım'a teşekkürlerini ileterek, eşinin ekmek teknesi olan aracının verilmesini talep etti. 


Kaynak: DHA

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