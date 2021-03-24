Tedbir alınmazsa tarihi çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
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Tedbir alınmazsa tarihi çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

24.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:34

Tedbir alınmazsa tarihi çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya Her yağmurda tarihi köprünün içinden dere akıyor Dünyada sadece 4 örneği var Bursa'da yüzyıllar boyunca afetler ve savaşlara direnerek şehrin geçmişine şahitlik eden 579 yıllık Irgandı çarşılı köprüsü yıkılma...

Tedbir alınmazsa tarihi çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Her yağmurda tarihi köprünün içinden dere akıyor

Dünyada sadece 4 örneği var

BURSA - Bursa'da yüzyıllar boyunca afetler ve savaşlara direnerek şehrin geçmişine şahitlik eden 579 yıllık Irgandı çarşılı köprüsü yıkılma göçme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bursa'nın merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan, Gökdere'nin üzerine 1442 yılında inşa edilen Irgandı Köprüsü, sedefkarlıktan çiniciliğe kadar el işçiliğinin en güzel örneklerini sunan zanaatkarlara ev sahipliği yapıyor. Dünyada çarşılı köprüler İtalya'nın Floransa, Venedik ve Bulgaristan'ın Lofça ve Bursa'da bulunuyor. Bursa'da bulunan Irgandı Çarşılı Köprüsünün altındaki derzlerin altından çok ciddi anlamda su akmaya başladı. Köprünün altında bulunan mahzende kafe işletmeciliği yapan Fatih Alim Daşpınar, her yağan yağmurla birlikte köprünün duvarlarından sızıp dükkana dolan dere gibi suyunu branda yardımıyla dışarıya tahliye ediyor. Ciddi miktarda sızın yağmur suyu köprünün bağlantı noktalarında ciddi şişmelere yol açmış, önlem alınmadığı takdirde tarihi köprü göçme tehlikesiyle karşı karşıya.

Tarihi köprünün bir an önce bakımının yapılması gerektiğini ifade eden Irgandı Çarşılı Köprüsü Yöneticisi Fatih Alim Daşpınar, "Köprünün kenarlarından her yağmur yağdığında ciddi anlamda su duvarların arasından sızarak alt kata sızıyor. Yıllardır akan bu yağmur suyu sebebiyle köprünün taşıyıcı kolonlarında ciddi anlamda şişmeler meydana geldi. Duvarların kenarından yağmur yağdığında dere gibi su akıyor. Ben bu suyu branda yardımıyla tahliye ediyorum. Önlem alınmazsa köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Biz köprü esnafı olarak köprünün acil tadilat yapılmasını istiyoruz" dedi.

Tedbir alınmazsa tarihi çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
Tedbir alınmazsa tarihi çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
Tedbir alınmazsa tarihi çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
Tedbir alınmazsa tarihi çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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