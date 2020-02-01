'Tedavisini yarım bırakan hastalar geri dönsün'

01.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:43

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatarak tedavi görürken, 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapılıp dışarı çıkarak korkuyla evlerine giden hastalara Üniversite Rektörü Kutbeddin Demridağ ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, geri dönün çağrısında bulundu. Demridağ ve Ayten, binalarında tüm kontrollerin tamamlandığını, herhangi bir hasar tespiti bulunmadığını belirterek, tedavisini yarım bırakan hastaların güvenle hastaneye dönebileceklerini söyledi.

Elazığ'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde durumu ağır olmayan ama yatarak tedavi gören çok sayıda hasta panik içerisinde tekerlekli sandalye ya da sedye ile yakınları tarafından bahçeye çıkarıldı. Ardından da tedavilerini yarım bırakıp, daha güvenli olduğu düşüncesiyle ya evlerine, ya da yakınlarının yanına gitti.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demridağ, hastaların güvenle hastaneye dönebileceğini söylerek, "Depremi, üniversitemizin bütün alanlarında, şehrin diğer yerlerindeki gibi, aynı şekilde hissettik. İlk dakikalarda buraya geldiğimde, hastalar panikleyince şunu söyledim; olabileceğiniz en güvenli bina burası. Dışarı çıktığınızda kafanıza bir şey düşebilir, eviniz yıkılabilir ama Allah muhafaza çok büyük bir depremde bile en son yıkılacak binalardan birisi burası dedim" diye konuştu.'800 KİŞİLİK SAĞLIK ORDUMUZLA HİZMETİMİZ AKSAMADAN SÜRÜYOR'"'Acaba hastane güvenli midir?' diye düşünen vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile gelip tedavilerine devam edebilir" diyen Rektör Prof. Dr. Demirbağ, şunları kaydetti: "Depremden sonraki haftanın ilk günü, ameliyathanelerimizde 80'den fazla ameliyat yaptık. Planlı tüm ameliyatlarımız da aksamadan devam ediyor. Deprem sonrası ilk yaptığımız işlerden biri hastanemizin depremsellik açısından gözden geçirilmesiydi. Çünkü hastalarımızın güvenliği çok önemli. Allah'a şükür hemen hemen sıfır risk tespit edildi. Zaten elektrikler kesildiğinde jeneratörlerimiz hemen devreye giriyor, bu bakımdan da hizmetimiz hiç aksamadı. Çoğu bina 1990'dan sonra aşama aşama yapıldı. Bunlar bitişik nizam şeklinde inşa edildi ve arada dilatasyon (boşluk) payları bırakıldı. Depremsellik açısından bu önemliydi. Tüm binalarımız 8'in üzerinde depreme dayanıklı. Tabii ki deprem esnasında dilatasyon bölgelerinde binaların ve kolonların bazı yerlerinde sıva-fayans çatlağı oldu. Bu normal, yapı mühendisliği açısından gerekli olan bir şey. Onların da onarımı hızla yapıldı. Şu anda 28 adet A sınıfı ameliyathane, 150'ye yakın yoğun bakım, bin 200 yatak kapasiteli hastanemizde 210'un üzerinde öğretim üyesi, hemşire, araştırma görevlisi ve diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 700- 800 kişilik bir sağlık ordusuyla ilk günden itibaren hizmetimizi vermeye devam ediyoruz."'YOĞUN BAKIM PERSONELİMİZ YERİNDEN AYRILMADI'Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten ise deprem akşamı çocuk ve erişkin yoğun bakımda toplam 48 hastanın yattığına, 12'si sağlık personeli, 5'i hekim toplam 17 kişilik personelin sallantıya rağmen hastaların başından ayrılmadığına işaret ederek, "Üçüncü basamak yoğun bakımdaki hastalarımız zaten mevcut yerlerinden ayrılmadılar. O sırada görev başında olan sağlık personeli arkadaşlarımız deprem sırasında da fedakarca orada kalarak görevlerine devam ettiler. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Kardiyolojide de ikinci basamak yoğun bakımda yatan hastalarımızın tabii ki dışarı çıkması çok mümkün değildi ama hareket edebilecek hastalarımız, mevcut yerlerinden çıktılar. Bunun üzerine biz de hasta ve yakınlarını rahatlatmak adına 24 saat kadar hastalarımızı giriş kattaki acil serviste ayrı bir alanda takip ettik. İkinci gün yavaş yavaş yukarıdaki yoğun bakıma tekrar geri aldık. Halen tedavileri devam ediyor. En güvenli binalardandır hastanemiz. Güvenlik açısından binalarımızda sıkıntı yok. Bütün hastalarımızı tedavilerinin devamı için hastanemize bekliyoruz, ekibimiz tam kadro çalışıyor" dedi.'İLK 24 SAAT İÇİNDE ACİLE 1500 HASTA GELDİ'Prof. Dr. Ayten, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz üniversite hastanesi olarak, depremden sonra en kısa sürede idari rektörlük, dekanlık ve ben, burada müdahaleye başladık. Maalesef ilk panik durumunda hastalarımız binayı terk ederek dışarı çıkmak refleksiyle davrandılar. İlk 24 saatte bin 500 hasta başvurdu acile. İlk gün 150, son sayıya göre ise 170'i depremzede vatandaşlarımızdı. 26'sı yatan hastaydı. Bir kısmı taburcu oldu. 11 tanesinin halen yatarak tedavisi sürüyor. Ameliyat olup tedavileri tamamlandı. Peyderpey taburcu olacaklar."

Kaynak: DHA

- Elazığ