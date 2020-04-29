Tedavisini hastanenin üstlendiği evsiz, bakımevine yerleştirilecek
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Tedavisini hastanenin üstlendiği evsiz, bakımevine yerleştirilecek

ANTALYA'da, sokakta yaşayan Ertan E.'nin (55) ampütasyon tedavisi ve sosyal ihtiyaçları, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nce karşılandı.

Tedavisini hastanenin üstlendiği evsiz, bakımevine yerleştirilecek
29.04.2020 08:09 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:09

ANTALYA'da, sokakta yaşayan Ertan E.'nin (55) ampütasyon tedavisi ve sosyal ihtiyaçları, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nce karşılandı. Ertan E., önümüzdeki günlerde hastanenin Sosyal Hizmet Birimi tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uygun gördüğü bir bakımevine yerleştirilecek.

Antalya'da sokakta yaşayan Ertan E., 2 ay önce şeker hastalığı nedeniyle AÜ Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Tek bacağının kesilmesi gerektiği söylenen Ertan E., sosyal güvencesi olmadığı için tedaviyi reddetti. AÜ Hastanesi doktorları ve sosyal hizmet uzmanlarınca ikna edilen Ertan E., acilen tedaviye alındı. Ampütasyon operasyonu gerçekleştirilen Ertan E., tek bacakla eski sağlığına kavuştu. Sokakta yaşayan Ertan E.'nin ameliyat masrafları ve sosyal ihtiyaçları AÜ Hastanesi'nce karşılandı. Ertan E., tedavisi tamamlandıktan sonra AÜ Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uygun gördüğü bir bakımevine yerleştirilecek.

SOSYAL GÜVENCESİ OLMADIĞI İÇİN TEDAVİYİ REDDETTİErtan E., çeşitli nedenlerden dolayı Kumluca'daki ailesiyle görüşmediği için yaklaşık 10 yıldır sokaklarda yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Şeker hastalığı nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşadığını anlatan Ertan E., AÜ Hastanesi'nin acil servisine gelmek zorunda kaldığını söyledi. Ertan E., "Acilde ameliyat olmam gerektiği söylendi. Sosyal güvencem olmadığı için masrafları karşılayamayacağımı, tedavi olmayacağımı söyledim. Hastanenin Sosyal Hizmet Birimi'nden uzmanlar yanıma geldi. Hastanenin yardıma muhtaç, kimsesizler için destek olduğunu anlattılar. Doktorlar ve Sosyal Hizmet Birimi'ndeki kişiler beni ikna etti ve hastaneye yatışım gerçekleşti. Ampütasyon operasyonum iyi geçti. Bana burada dört dörtlük baktılar. Hizmetliler tüm ihtiyacımı karşılıyor. Hiçbir yerde yaşamadığım ortamı burada yaşadım. Sosyal Hizmet Birimi uzmanları 2-3 güne bir geliyor eşofman, tişört, ıslak mendil, su gibi ne ihtiyacım varsa yardımcı oluyor. 1 kuruş bile benden almadılar" diye konuştu.BAKIMEVİNE YERLEŞTİRİLECEKSokakta yaşadığı için koronavirüs nedeniyle tedirginlik yaşadığını anlatan Ertan E., "Hastaneden çıktığımda koronavirüs nedeniyle sokakta yaşayacağım için çok korkuyordum. Hastanenin Sosyal Hizmetler Birimi elinden gelen her çabayı gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla görüştüler. Beni bir yere yerleştirecekler. Artık tek bacaklı olduğum için raporumu da aldım. Her konuda memnun kaldım. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.AÜ HASTANESİ YARDIMA MUHTAÇLARA DESTEK VERİYORAÜ Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Gülseren Gündüz, hastanenin sosyal hizmet alanındaki çalışmalarını anlattı. Gündüz, "Kimsesiz ve sokakta yaşayan hastalara, terk edilmiş bebeklere, mülteci hastalara, istismar ve ihmal şüphesi olan çocuklara, kadına şiddet konusunda şikayette bulunan hastalarımıza ve toplumda dezavantajlı grupta yer alan bireylere yardımcı oluyoruz. Sağlık sektöründeki tıbbi hizmetten tam anlamıyla yararlanabilmeleri için sosyal destekte bulunuyoruz. Tıbbi tedavileri bittikten sonra sosyal hayatlarına daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için gereken şartları uygunlaştırmaya çalışıyoruz. Diğer resmi kurumlarla iletişime geçiyoruz ve hastanın sosyal sağlığının da devam etmesi için gerekli yerlere yerleştirilmesinde yardımcı oluyoruz" diye konuştu.KORONAVİRÜS VAKALARINA DA YARDIMCI OLUNUYORKoronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından AÜ Hastanesi olarak gerekli tedbirlerin alındığını hatırlatan Gülseren Gündüz, "Biz zaten toplumda dezavantajlı gruptaki hastalarımıza sosyal hizmet desteğimizi sağlıyorduk. Pandemi nedeniyle bu sorumluluğumuz daha da arttı. 65 yaş üstü kimsesiz, sokakta yaşayan hastalarımızla karşılaştık. Bu hastalarımızın tıbbi tedavilerini ücretsiz yaptık. Tıbbi tedavileri bittikten sonra kalacak evleri olmadıkları ve 'Evde kal' çağrısına uyamadıkları için onlara kalacak güvenli, sağlıklı yer temin etmeye çalıştık. İlgili kurumlarla gerekli yazışmalarımızı yapıp hastalarımızın güvenli yerlere yerleştirilmesini sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Mağduriyetlerini en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.AÜ HASTANESİ'NDEKİ KİMSESİZ HASTALAR UYGUN YERLERE YERLEŞTİRİLİYOR

Ertan E.'ye yapılan sosyal hizmet yardımları hakkında bilgi veren Gülseren Gündüz, "2 ay öncesinde hastanemize kronik şeker rahatsızlığıyla geldi. Tedaviyi başta reddetti ama bizler ikna ettik. Bacağından bir ampütasyon işlemi gerçekleşti. Şu an bakıma muhtaç bir hasta olarak hastanemizden taburcu olmak zorunda kalıyor. Gidecek evi olmadığı için de onu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili bakım kurumlarından birine yerleştirmeyi planlıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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