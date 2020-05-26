Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti, tümörü yüzde 15 küçüldü
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Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti, tümörü yüzde 15 küçüldü

Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti, tümörü yüzde 15 küçüldü 6 yaşındaki Taha: "Tayyip dede, bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum.

26.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:50

Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti, tümörü yüzde 15 küçüldü

6 yaşındaki Taha: "Tayyip dede, bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Allah senden razı olsun, seni çok çok seviyorum"

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere Elazığ'dan İstanbul'a götürülen 6 yaşındaki Taha Sis'in sol gözünde görme yetisini tamamen kaybetmesine neden olan beyin tümörü, yapılan tedavilerin ardından yüzde 15 küçüldü.

Elazığ'ın merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Caddesi'nde bulunan evlerinde yaşayan Rıfatve Azine Sis'in(32), 6 yaşındaki oğulları Taha Kemal Sis, göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle sol gözü, görme yetisini kaybetti. Ocak ayında kendilerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taha Sis'in tedavisini üstlenerek aileyi İstanbul'a götürttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda anne Azine Sis ile yaptığı görüşmede, Taha'nın ameliyatı için gerekli her şeyin yapılacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Yeditepe Üniversitesinde tedavi gören Taha Sis'in sol gözünde görme yetisini tamamen kaybetmesine neden olan beyin tümörü, yapılan tedavilerin ardından yüzde 15 küçüldü.İstanbul'da bir otelde kalan Taha'nın kemoterapisi için belirli aralıklarla hastaneye gidilerek tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

Tedavisi devam eden Taha,bir video paylaşarak, "Tayyip dede, bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Allah senden razı olsun. Seni çok çok seviyorum. Ben Tayyip dedemi dinliyorum ve dışarıya çıkmıyorum" dedi.

Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti, tümörü yüzde 15 küçüldü

Kaynak: İHA

Manşet

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