Tedavisi tamamlanan tavşan, kerkenez ve baykuş doğaya salındı
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Tedavisi tamamlanan tavşan, kerkenez ve baykuş doğaya salındı

Tedavisi tamamlanan tavşan, kerkenez ve baykuş doğaya salındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen kulaklı orman baykuşu, kerkenez ve kır tavşanı doğaya bırakıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen kulaklı orman baykuşu, kerkenez ve kır tavşanı doğaya bırakıldı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduktan sonra AKÜREM'e getirilen hayvanlar, burada veteriner hekimler tarafından tedavi edildi. Özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen baykuş ve kerkenez ile kır tavşanı, AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve AKÜREM görevlisi gönüllü öğrenciler tarafından AKÜ ANS kampüsünde tekrar doğaya salındı.

Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların Afyonkarahisar'ın kent merkezinde vatandaşlar tarafından, kır tavşanının ise AKÜ kampüsünde yaralı olarak bulunarak merkeze getirildiğini söyledi.

Kandır, iki kuşun geniş bir yaşam alanı olduğunu belirterek, "Kulaklı orman baykuşu ve kerkenez kuşu uydukent bölgesinde bulunarak bize getirildi. Gerekli tedavileri yapıldı. Üniversitenin Ahmet Necdet Sezer kampüsü bu kuşlar için de bir yaşam alanı. Onun için burada salım yaptık. Kır tavşanı da zaten kampüste yaralı olarak bulunarak bize gelmişti. Tekrar buradaki yuvasına tekrar dönmesi için burada saldık. Umarız uzun bir nesilleri olur. Yolları açık olsun." - AFYONKARAHİSAR

Tedavisi tamamlanan tavşan, kerkenez ve baykuş doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan tavşan, kerkenez ve baykuş doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan tavşan, kerkenez ve baykuş doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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