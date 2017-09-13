Tedavisi Tamamlanan Şahin, Doğaya Salındı
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaralı bulunarak tedavi altına alınan şahin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaralı bulunarak tedavi altına alınan şahin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.
Araklı ilçesine bağlı Balahor Yaylası'nda Aydın Bayraktar tarafından yaralı bulunan şahin, Sürmene Milli Parklar Şefliğinde görevli uzman veterinerler tarafından tedavi altına alındı.
Yaralı şahin, sağlığına kavuştuktan sonra Balahor Yaylası'nda tekrar doğaya salındı.