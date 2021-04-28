Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya bırakıldı
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Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Haberler | Güncel

Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya bırakıldı Afyonkarahisar'da yorgun halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavisi yapılan pelikan ve leylek doğaya bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya bırakıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yorgun halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavisi yapılan pelikan ve leylek doğaya bırakıldı.

Afyonkarahisar Emirdağ kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan göç yorgunu pelikan ve leylek, ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Ekipler, pelikan ve leyleği tedavileri için AKÜREM'e getirdi. Burada iki haftalık tedavilerinin ardından pelikan ve leylek doğaya salındı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Esna Kandır yaptığı açıklamada, göç yorgunu pelikan ve leyleğin bakım ve tedavilerinin tamamlandığını söyledi. Kandır konuşmasına şöyle devam etti:

"Bahar ayıyla birlikte göçmen kuşlar ülkemize gelmeye başladılar. Bu kuşlardan pelikan ve leylek bir süredir merkezimizde misafirlerdi. Sadece göç yorgunuydular o neden şanslıydılar, başka herhangi bir travmaya uğramamışlardı. Gerekli bakım ve tedavilerini gerçekleştirdikten sonra kendilerini bugün doğa ile buluşturduk. Yolları açık, ömürler uzun, nesilleri bol olsun."

Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya bırakıldı
Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya bırakıldı
Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya bırakıldı
Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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