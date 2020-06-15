Tedavisi tamamlanan karaca doğaya bırakıldı Sivas'ta yaralı bulunan karaca, Kayseri'deki hayvan hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salındı.

Sivas'ta yaralı bulunan karaca, Kayseri'deki hayvan hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay önce Koyulhisar ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan karacayı, tedavisi için Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesine götürdü.

Burada tedavisi tamamlanan karaca, kente getirilerek doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA