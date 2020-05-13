Tedavisi tamamlanan kaplumbağa doğaya salındı Tedavisi tamamlanan kaplumbağa doğaya salındı Şanlıurfa'da arazide yaralı olarak bulunan kaplumbağa, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Tedavisi tamamlanan kaplumbağa doğaya salındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da arazide yaralı olarak bulunan kaplumbağa, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından boş arazide yaralı olarak bulunan ve rehabilitasyon merkezine götürülen kaplumbağa, tedavisinin ardından doğaya salındı. Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından doğal alanına salınan kaplumbağa bölgede yürüyerek gözden kayboldu. Kaplumbağanın yarası sargı bezi ve yara bezleri ile kapatıldığı görüldü. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, yetkilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA