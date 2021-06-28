Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yaşam

Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor Günde binlerce aracın geçtiği Bilecik-İstanbul karayolunda bulundu Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı;

Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor

Günde binlerce aracın geçtiği Bilecik-İstanbul karayolunda bulundu

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı;

"Bir süre tedavisi süren eşeğimiz sağlığına kavuştu"

BİLECİK - Bilecik'te günde binlerce aracın geçtiği Bilecik-İstanbul karayolunda yaralı halde bulunan ve 'Kadife' adı konulan eşeğin tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan 'Kadife' artık yeni sahibini bekliyor.

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde civarında yaralı halde bulunan eşek Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde geçtiğimiz hafta tedavi altına alındı. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları tarafından çok sevilen ve 'Kadife' adı konulan eşeğin tedavisi tamamlandı. Sağlığı yerinde olan 'Kadife' yeni sahibi bekliyor.

"Bir süre tedavi süren eşeğimiz sağlığına kavuştu"

Yapılan tedavi hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Eşeğimizi Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında bulduk. Açlıktan hastalanmış ve ayağında bir sorunu vardı. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi getirdiğimiz dişi eşeğimizi tedavi altına aldık. Bir süre tedavi süren eşeğimiz sağlığına kavuştu. Bizler kendisini çok sevdiğimiz için bir ad koyduk. Kadife adını koyduğumuz eşeğimiz yeni sahibi bekliyor. Hayvanımız sahiplenmek isteyen Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başvuru yapabilir" dedi.

Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor
Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor
Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor
Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor
Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tedavisi tamamlanan 'Kadife' yeni sahibini bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.06.2021 12:21:02. #1.13#

title