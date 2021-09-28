Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu.

Serik ilçesinde DEKAMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Turistler de Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan 3 deniz kaplumbağasının denize bırakılışını ilgi ile izlerken o anları cep telefonu ile kaydetti.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Halk Plajı'ndan suya bırakılan deniz kaplumbağalarından biri denize girmek istemedi. Duruma el koyan yetkililer, bir gözü görmeyen caretta carettayı, sudan çıkartarak tekrar tedavi altına aldı.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Proje Sorumlusu Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının yuvaları ve yavruları ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirterek ancak yaralı kaplumbağaların tedavi edildikten sonra bunların denizlerden izlenmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle projelendirdiklerini kaydetti. Tedavi sürecinin sonunda iyileşen kaplumbağaların izlenme çalışmalarını yürüttüklerini hatırlatan Kaska, "Bu şekilde Belek kumsalında 3 adet kaplumbağa gelmişti. Bir tanesinin gözde ve kafasında problem vardı. Aslında 7 metrede dalış yapılmıştı. Ancak şu an tek gözde strese girdi gibi. Tekrar denize uyum sağlaması sürecini tekrar takip edeceğiz. Uyum sağlayamaması durumunda tedavisi tekrar devam edecek. Cihazda alınıp başka hayvana takılacak. Diğer iki hayvanın denize doğru ilerlemesi ve göç yollarının izlenmesi ise devam edecek. Yine bunları bakanlığımızın web sayfasından takip edilebilecek" dedi.

Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Arama Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, "Yaralı olarak tedavi ettiğimiz carettalarımızın üçüncü seans olarak denizle kavuşturduk. İlk programımız Köyceğiz'de gerçekleştirdik. 3 adet kaplumbağamızı denize bıraktık. Bugün yine Fethiye sahilimizde 2 adet kaplumbağamızı bıraktık. En son olarak Belek özel çevre koruma bölgesinden 2 adet tedavi edilen deniz kaplumbağasını denizle buluşturduk. Tabi bu bizim için mutluluk verici bir olay. 20-30 yıl öncesine kadar yuva sayımızın çok az olduğu bu bölgelerde yaptığımız koruma çalışmalarıyla bu sayılar 5 binlere çıktı. Şu anda Belek özel çevre koruması Türkiye'de en çok yuvalama olan alandayız. Biz şu anda onların yaşam alanındayız. Birlikte yaşamanın koruma kullanma dengesi içinde, buradaki yöre halkı ile birlikte bu sayının artmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt da, bu yıl çok yoğun ve yorucu bir yıl geçirdiklerini belirterek uydu cihazıyla takip edilen deniz kaplumbağası sayısının arttığına dikkati çekti. Kunt, bu yıl sürüngenlerle ilgili bir proje başlattıklarını, yaklaşık 500 sürüngene çip takıp onların yaşam alanlarını da inceleyeceklerini belirterek koruma alanlarının turizmle ile iç içe olduğunu hatırlattı ve zaman zaman yaşanan problemlerde yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yapıklarını söyledi. Kunt, "Belek'e de bir caretta bakım merkezi projesi düşünüyoruz henüz yerini netleştirmedik. Takip edilmemiş birçok tür var ve her yıl imkanları zorlayarak onların da korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

(Mehmet Demirci/İHA)