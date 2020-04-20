Tedavisi tamamlanan çift, alkışlarla taburcu edildi
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Mustafa Kemal Üniversitesi, Ekinci, Güncel

Tedavisi tamamlanan çift, alkışlarla taburcu edildi

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (HKMÜ) Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Müfit Ekinci (65) ve eşi Ayhan Ekinci (59), tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

20.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:24
Tedavisi tamamlanan çift, alkışlarla taburcu edildi

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (HKMÜ) Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Müfit Ekinci (65) ve eşi Ayhan Ekinci (59), tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. 

Müfit Ekinci, 18 Mart günü, nefes darlığı, öksürük ve solunum sıkıntısı nedeniyle HKMÜ Araştırma Hastanesi izole polikliniğine gelerek müracaatta bulundu. Bundan 4 gün sonra Müfit Ekinci'nin eşi Ayhan Ekinci de aynı şikayetlerle hastaneye geldi. Hastaneye yatışı yapılan Ekinci çiftinin covid-19 testi pozitif çıkınca, tedaviye başlandı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ekinci çifti, sağlık çalışanlarının özverili çalışmasıyla koronavirüsü yenerek, bugün kendisini tedavi eden hastane personelinin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Müfit Ekinci, tedavilerini yapan ve kendilerini uğurlamaya gelen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 


Kaynak: DHA

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