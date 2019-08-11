Tedavisi tamamlanan balıkçıl kuşu doğaya salındı

11.08.2019 10:40

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 gün önce yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaralı kuşu fark eden Selahaddin Eyyubi Havalimanı çalışanları, yetkililere haber verdi.

Yüksekova Belediyesine bağlı ekiplerce hayvan tedavi merkezine götürülen kuş, tedavi altına alındı.

Gerekli bakımları yapılan ve rehabilitasyon süreci tamamlanan balıkçıl kuşu, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Belediye veterineri Hekim Kaçan, yaptığı açıklamada, kuşu merkeze getirdiklerinde bacağında kanamasının olduğunu belirterek, rehabilitasyon merkezinde tedavi ettiklerini söyledi.

Kaçan, merkezde bakım evi olmadığı için evinde eşi ve çocuklarıyla baktığı kuşu, sağlığına kavuşan kuşu doğal yaşam alanına bıraktığını aktardı.

Kaynak: AA