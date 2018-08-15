Tedavisi Tamamlanan Asker Babaevine Getirildi

Şırnak'ta vatani görevini yaparken terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanan komando er Harun Kır, tedavisinin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki babaevine getirildi.

Kır (22), 31 Temmuz gecesi terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında, atılan roket sonucu iki ayağına isabet eden şarapnel parçalarının çıkarılıp tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Operasyonda Kır'ın da aralarında bulunduğu 3 asker ve 4 güvenlik korucusu yaralanmıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden ambulansla İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesi'ndeki babaevine getirilen on aylık asker Kır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bayrağım için bir damla kanım döküldüyse ne mutlu bana. Bu beni şereflendirir, gururlandırır. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin." dedi.

Anne Zeynep Kır da oğlunun yaralanmasına önce üzüldüklerini ifade ederek, "Vatanımız için yaralanmasından dolayı oğlumla gurur duyuyorum. Vatanın bölünmez bütünlüğü için oğlum olsun, Mehmetçikler olsun yapılması gerekeni yaptılar. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Kır'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.