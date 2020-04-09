Tedavisi tamamlanan 11 hasta alkışlarla taburcu oldu - Tedavisi tamamlanan 11 hasta alkışlarla taburcu oldu Erzurum'da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 11 kişi bugün taburcu oldu.

- Tedavisi tamamlanan 11 hasta alkışlarla taburcu oldu ERZURUM - Erzurum'da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 11 kişi bugün taburcu oldu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 11 kişi çalışanların alkışları arasında taburcu oldu. İyileşen hastalar tedbir altında hastaneden ayrıldı. Kaynak: İHA