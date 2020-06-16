Tedavisi süren kedi için yüklü masraf istendiği iddiası
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Tedavisi süren kedi için yüklü masraf istendiği iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokak hayvanları için kurulan bir merkeze tedavi amacıyla 3 kedisini bırakan üniversite öğrencisi genç kız, ölen iki kedisinin kendisine gösterilmediği, sağ kalanın ise geri verilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Tedavisi süren kedi için yüklü masraf istendiği iddiası
16.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:30

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokak hayvanları için kurulan bir merkeze tedavi amacıyla 3 kedisini bırakan üniversite öğrencisi genç kız, ölen iki kedisinin kendisine gösterilmediği, sağ kalanın ise geri verilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Alanya Adliyesi'ne gelen Ennur Tan, ilçede sokak hayvanları için 'Hayvan Kurtarma Grubu' adıyla kurulan bir merkezin, tedavi amacıyla teslim ettiği 3 kedisi ile ilgilenmediği, kedilerden ikisinin öldüğü, sağ olanın ise geri verilmediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ennur Tan, Savcılığa şikayet dilekçesi vermesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluların cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Evinde beslediği 3 kedisinin rahatsızlanması üzerine tedavi arayışına girdiğini aktaran Tan, Oba Mahallesi'nde 'Hayvan Kurtarma Grubu' adıyla kurulan Animal Rescue Group Alanya (ARGA) ile irtibat kurduğunu kaydetti.

Bu kişilerin faaliyetlerini sosyal medya ve internet sitesinden bildiğini ifade eden Ennur Tan, "anlaşmalı veterinere götürüleceği" beyanıyla kedilerin kendisinden alındığını, bir süre sonra ise 2 kedisinin öldüğünün bildirildiğini ileri sürdü.

Tan, "Bir tanesinin ameliyatını gerçekleştirdiklerini, 2 hafta sonra alabileceğimi ve bir sorun olmadığını söylediler. Diğer 2 kedimin enfeksiyonu olduğunu söylediler. Bu zaten bildiğim bir şeydi ama genel durumları gayet iyiydi. Kedilerime ne oldu öğrenmek istiyorum. Bana 'kedilerin öldü' dediler. Tedavisi süren diğer kediyi geri isteyince de 2 bin 500 lira masraf çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Kedilerin tedavisine aracılık eden kişilerin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yaptıkları yardım çağrısıyla 3 kedi için 10 bin lira topladıklarını öne süren Tan, savcılığa verdiği şikayet dilekçesi ile "dolandırıcılık, mala zarar verme, Hayvanları Koruma Kanunu'nun ihlali" gibi suçlardan sorumluların cezalandırılmasını talep ettiğini vurguladı.

Kedilerin tedavisine aracılık eden merkezin sorumlusu Nathalie Hendriks ise iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.

Tedaviye aracılık ettikleri 3 kediyi genel durumlarının çok kötü olması nedeniyle vakit geçirmeden anlaşmalı oldukları veterinere götürdüklerini belirten Hendriks, "Ölen iki kediyi özel bir yere gömdük. Tedavisi süreni ise pazartesi günü tekrar kontrole götüreceğiz. Tam iyileşince geri verebiliriz. Kediler için de bağış toplamadık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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