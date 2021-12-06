Tedavisi için 2,2 milyon dolar toplanan SMA'lı Toprak Dubai'de - Haberler
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Tedavisi için 2,2 milyon dolar toplanan SMA'lı Toprak Dubai'de

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tedavisi için 2,2 milyon dolar toplanan SMA'lı Toprak Dubai'de

ESKİŞEHİR'de, tedavisi için resmi izinle 6 ayda 2 milyon 200 bin dolar bağış toplanan SMA hastası Toprak Yavaş (4), ailesiyle birlikte Dubai'ye gitti.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, tedavisi için resmi izinle 6 ayda 2 milyon 200 bin Dolar bağış toplanan SMA hastası Toprak Yavaş (4), ailesiyle birlikte Dubai'ye gitti.

Özel hastanede hemşire olan Zehra ve emlak komisyoncusu Reyhan Yavaş çiftinin çocukları Toprak'a, 19 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi koyuldu. İlaç tedavisine rağmen Toprak'ın sağlık durumunda herhangi bir düzelme olmadı. Yavaş ailesi, Toprak'ı yurt dışında tedavi ettirebilmek için Sağlık Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Haziran ayında başlatılan kampanyada, tedavi için gerekli olan 2 milyon 200 bin dolar toplandı. Toprak ve ailesi, pasaport işlemlerinin ardından dün gece tedavi için Dubai'ye gitti. Yavaş çifti, sosyal medyadan canlı yayın yaparak destekçilerine teşekkür etti. Toprak'ın Dubai'deki tedavisinin en az 3 ay süreceği belirtildi.


Tedavisi için 2,2 milyon dolar toplanan SMA'lı Toprak Dubai'de

Tedavisi için 2,2 milyon dolar toplanan SMA'lı Toprak Dubai'de

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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