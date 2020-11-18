Tedavisi biten yaralı atmaca doğaya salınacak
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Tedavisi biten yaralı atmaca doğaya salınacak

18.11.2020 20:02 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:06
Tedavisi biten yaralı atmaca doğaya salınacak

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, yaralı halde bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere yetkililere teslim edildi.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, yaralı halde bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere yetkililere teslim edildi.

İlçe Mezarlığı'nın duvar kenarında, Evren Şakı tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavisi için Kırkağaç Belediyesi Veteriner polikliniğine  götürüldü. Veteriner Hekim Volkan İşler, isabet eden saçma sonucu kanadı kırılan atmacanın enfeksiyon kapmaması için gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti. Atmaca yarasının iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınması için Manisa Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Tedavisi biten yaralı atmaca doğaya salınacak
Tedavisi biten yaralı atmaca doğaya salınacak
Tedavisi biten yaralı atmaca doğaya salınacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdinç ALKAN

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