Tedavisi biten Koronavirüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.

Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.

Kentte bu ayın başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Şaban, Gönül ve Güler Memiş'in Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Hastanede 8 gün müşahede altında tutulan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde "Bayburt barı" oynayarak taburcu edildi.

Hastaların sevincine doktor ve sağlık görevlileri de eşlik etti.

Kaynak: AA