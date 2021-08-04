Tedavisi 3 ay süren kalça kırıkları, yerli implant sayesinde 15 günde iyileşiyor
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Tedavisi 3 ay süren kalça kırıkları, yerli implant sayesinde 15 günde iyileşiyor

Tedavisi 3 ay süren kalça kırıkları, yerli implant sayesinde 15 günde iyileşiyor
Anadolu Ajansı / Okan Coşkun - Haberler | Güncel

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşit Sevimli, kalça kırıkları tedavisinde kullanılan ve tedavi süresini 3 aydan 15 güne kadar kısaltan yerli implant projesine Türk Patent Kurumundan onay aldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşit Sevimli, kalça kırıkları tedavisinde kullanılan ve tedavi süresini 3 aydan 15 güne kadar kısaltan yerli implant projesine Türk Patent Kurumundan onay aldı.

Doç. Dr. Sevimli, 2012 yılında ileri yaşlarda görülen kemik erimesi ve kırığı, kanser tedavisi nedeniyle oluşan kırıklar üzerinde kullanılacak implant tekniği üzerinde çalışmalara başladı. Yerli ve milli implant türü geliştirmek için yoğun mesai harcayan Sevimli, son olarak hayata geçirdiği ve tedavi süresinde ciddi kısalma sağlayan "kendinden açılandırılabilir lag screw (kilitleme vidalı) proksimal femur çivisi" buluşuna patent aldı.

Doç. Dr. Reşit Sevimli, AA muhabirine, bulunan implant sayesinde hastanın ameliyattan sonra hemen ayağa kalkabileceğini söyledi.

Söz konusu tedavide iyileşme süresinin normal şartlarda 2,5-3 ayı bulduğunu aktaran Sevimli, yeni implant sayesinde ise hastaların maksimum 15 gün içerisinde ayağa kalktığını vurguladı.

Uzun süren süreç sonrası patent aldıklarını aktaran Sevimli, "Ameliyat esnasındaki fonksiyonları açısından bize daha çok yardımcı olacak bir buluşu hayata geçirdik. Ameliyatı kolaylaştıracak ve hastaya daha faydalı olup, daha az zarar verecek sonuçlar aldık. Uygulamamızın şu an patent aşaması bitti. Bunun altyapısını İnönü Üniversitesi Teknokent Merkezi'nde oluşturduktan sonra prototip ve hayvan çalışmalarını yürüteceğiz. Daha sonra insan çalışmaları tamamlanınca seri üretime geçmek istiyoruz."

Üretim ve ameliyat tekniği olarak kullanmak için süreci hızlandırmak istediklerini belirten Sevimli, şöyle devam etti:

"Buluşumuzun amacı özellikle erişkin kalça ve çevresinde kırıkların tedavisinde kullanmak üzere bir implant üretmekti. Benzer implantlar mevcut ama daha gelişmişini, yerli ve milli teknolojilerimizle birleştirdik. Ülkemizin ithalatını azaltmayı ve ülkemizde üretmeyi amaçladık. Zaten bizim ürünümüzün tedavi süresindeki süre unsuru da belirgin bir fark oluyor. Türk Patent Kurumu da çalışmamızı onayladı. Patentimiz, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'ne ait Totbid Dergisi'nde yayınlanma fırsatı buldu. Bizim için bir gurur kaynağıdır. Rektör hocamıza ve ekibine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah kısa sürede seri üretime geçer ve hastalarımızın tedavilerinde kullanırız. Türk hekimleri olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız."

Tedavisi 3 ay süren kalça kırıkları, yerli implant sayesinde 15 günde iyileşiyor
Tedavisi 3 ay süren kalça kırıkları, yerli implant sayesinde 15 günde iyileşiyor
Tedavisi 3 ay süren kalça kırıkları, yerli implant sayesinde 15 günde iyileşiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

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