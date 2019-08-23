Tedavinin ardından gözaltına alındı

23.08.2019 18:04

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail U., hastanedeki tedavisinin ardından motosikletin çalıntı olması nedeniyle gözaltına alındı.

Kaza, ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail U. (34) yönetimindeki 16 UT 503 plakalı motosiklet ile Ayhan Çetin yönetimindeki 06 BCY 040 plakalı minibüs, Gümüş Sokak ile 1. Aydın Sokağın kesişimindeki kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan motosikletin sürücüsü İsmail U., çağrılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası plakası sorgulanan motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet çekici ile otoparka götürülürken, yaralı sürücü ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA