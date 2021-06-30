Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler doğaya bırakıldı
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Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

- Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler doğaya bırakıldı Van'da değişik tarihlerde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 2 yavru tilki, tedavilerinin ardından yaşam alanlarına bırakıldı.

- Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler doğaya bırakıldı

VAN - Van'da değişik tarihlerde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 2 yavru tilki, tedavilerinin ardından yaşam alanlarına bırakıldı.

Van'ın Özalp ve İpekyolu ilçelerinde değişik tarihlerde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halede bulunan 2 yavru tilki ile yaralı halde bulunan Şahin ve Saksağan, Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan alınan 2 yavru tilki ile Şahin ve Saksağan, tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Burada yaklaşık 15 günlük tedavileri tamamlanan yavru tilkiler ile kuşlar yaşam alanlarına bırakıldı.

"Yaban hayvanlarına kreşi hizmet vermekteyiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Merkezimiz Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanların sorunları ile ilgilenmekte. Bahar mevsiminde yaban hayvanlarının üremesi sezonunda doğada herhangi bir sebeple yuvadan kopmuş, yuvadan ayrılmış, annesi öldürülmüş, yani bir sebeple yetim kalan, öksüz kalan, doğaya tutunamayacak şekilde olan yavrulara da bakıp tekrar doğaya salmaktayız. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, bir nevi yaban hayvanlarına kreşi hizmet vermekte. Her türden, her çeşit hayvanlardan, doğaya tutunmaya yavrular merkezimize getirilmekte. ya vatandaşlarla tarafından, ya da Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından bize ulaştırılmakta. Son olarak da iki yavru tilki merkezimize getirildi. Birisi 1 haftalık, birisi 2 aylık. Biz bunları rehabilitasyonunu yaptık, tedavisini yaptık ve Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri de gerekli gördüğü yaşayabileceği uygun alana bıraktı. Yavru tilkiler, giderken de gayet hallerinden memnun olarak ayrıldılar. Tilkilerin aynı sıra tedavileri tamamlanan Şahin ve Saksağan da doğaya bırakıldı " dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler doğaya bırakıldı
Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler doğaya bırakıldı
Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler doğaya bırakıldı
Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

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