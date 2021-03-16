Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
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Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

16.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:18

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 1 sakarmeke, 2 kaya güvercini ve 1 martı tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

VAN - Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 1 sakarmeke, 2 kaya güvercini ve 1 martı tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan 1 sakarmeke, 2 kaya güvercini ve 1 martı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kuşlar, tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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