Tedavileri tamamlanan Kerkenezler doğaya bırakıldı
Kars'ta tedavileri tamamlanan Kerkenezler, yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.
23.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:21
Kars'ta tedavileri tamamlanan Kerkenezler, yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.
Yaklaşık 15 gün önce duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan ve güçten düştükleri tespit edilen 2 kerkenezin, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlandı.
Uçabilecek duruma gelen ve son kontrolleri yapılan kerkenezler daha sonra doğal ortamlarına kavuştu. Doğal ortamlarına bırakılan kerkenezler uçarak gözlerden kayboldu. - KARS
Kaynak: İHA