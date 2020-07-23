Tedavileri tamamlanan Kerkenezler doğaya bırakıldı Kars'ta tedavileri tamamlanan Kerkenezler, yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

Kars'ta tedavileri tamamlanan Kerkenezler, yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

Yaklaşık 15 gün önce duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan ve güçten düştükleri tespit edilen 2 kerkenezin, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlandı.

Uçabilecek duruma gelen ve son kontrolleri yapılan kerkenezler daha sonra doğal ortamlarına kavuştu. Doğal ortamlarına bırakılan kerkenezler uçarak gözlerden kayboldu. - KARS

Kaynak: İHA