Tedavileri tamamlanan kartal, şahin ve kerkenez doğaya salındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tedavileri tamamlanan kartal, şahin ve kerkenez doğaya salındı

23.10.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:07
Tedavileri tamamlanan kartal, şahin ve kerkenez doğaya salındı

ŞIRNAK'ta, bir süre önce arazide bitkin ve yaralı halde bulunan kartal, 2 kızıl şahin ve kerkenez tedavilerinin ardından doğaya salındı.

ŞIRNAK'ta, bir süre önce arazide bitkin ve yaralı halde bulunan kartal, 2 kızıl şahin ve kerkenez tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Şırnak'ta, yaklaşık 4 ay önce vatandaşlar tarafından kırsal alanda bitkin ve yaralı halde bulunan 1 kartal, 2 kızıl şahin ve 1 kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu Acil Müdahale Merkezi'nde tedavileri tamamlanan şahinler, kartal ve kerkenez kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta Siirt yolu güzergahında doğaya salındı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürü Orhan Kalay, yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılmalarının, doğal kaynaklarının korunması için önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün doğa ile buluşturduk bu hayvanlarımızı. Bu tür yaban hayvanlarımızı doğaya kazandırmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu tür arazide bitkin veya yaralı bir şekilde görülen yaban hayvanların, kuşlar olabilir veya memeliler olabilir vatandaşlarımızdan ricamız bize ulaştırmalarıdır. Bize ulaşan hayvanlarımızın Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Acil Müdahale ve Rehabilitasyon ve tedavi merkezimizde tedavilerini yapıp doğaya tekrardan kazandırıyoruz" dedi.


Tedavileri tamamlanan kartal, şahin ve kerkenez doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kartal, şahin ve kerkenez doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kartal, şahin ve kerkenez doğaya salındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Özgür Özel Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Sevim Emre Derviş Zaim Didem Soydan
Spor Okan Buruk Yücel İldiz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Uefa Milli Avrupa Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tedavileri tamamlanan kartal, şahin ve kerkenez doğaya salındı - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 11:08:45. #1.15#
title