Tedavileri tamamlanan 5 şahin doğaya salındı
Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alınarak sağlığına kavuşan 5 şahin, doğaya salındı.
08.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:56
Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alınarak sağlığına kavuşan 5 şahin, doğaya salındı.
Kaynak: AA