Tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı
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Tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Haberler | Güncel

Tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı Vatandaşların yaklaşık 3 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şubesi koordinasyonunda Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdiği kızıl şahinlerin tedavisi tamamlandı.

Tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı

ŞIRNAK - Vatandaşların yaklaşık 3 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şubesi koordinasyonunda Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdiği kızıl şahinlerin tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, şahinlerin tedavi ve rehabilitasyonun ardından yaşam alanına bıraktıklarını belirtti. Kalay, "Şırnak merkezde duyarlı bir vatandaşın haber vermesi üzerine bir ay önce arazide yaralı vaziyette görülen kızıl şahinlerden, tedavi edilmek üzere il müdürlüğümüz yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyon ünitesine getirildi. Yapılan ilk muayenesinde elektrik direğine çarparak sol kanadından yaraladığını tespit ettik. Hemen tedaviye alınarak tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı. Diğer bir kızıl şahin vakası ise yaklaşık iki buçuk, 3 ay önce Uludere ilçesi Şenoba beldesi yine arazide yaralı bir vaziyette görülerek, il müdürlüğümüze sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılması üzerine gidip teslim aldığımız bir kızıl şahin. Bununda yine yapılan muayenesinde ateşli bir silah ile kanadından yaralandığı tespit edildi. Veteriner hekimimiz çabalarıyla iki buçuk aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinden sonra doğal yaşam ortamına bırakılmaya hazır duruma getirilmiştir. İki kızıl şahin halkalama işlemleri de tamamlanmış olup, yeniden yaşam alanına hayatlarını sürdürmek için hazırlar" dedi.

Tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT

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