Tedavileri tamamlan kuşlar artık özgür
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Tedavileri tamamlan kuşlar artık özgür

Tedavileri tamamlan kuşlar artık özgür Van merkezde yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Kukumav kuşları ve Özalp ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 10 Kınalı Keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

27.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:49

Tedavileri tamamlan kuşlar artık özgür

VAN - Van merkezde yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Kukumav kuşları ve Özalp ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 10 Kınalı Keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Geçen hafta Van Büyükşehir Belediyesi Geçiçi Hayvan Bakımevi çalışanları tarafından yaralı olarak bulanan ve tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, 4 Kukumav kuşu ile Özalp ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen Kınalı Keklikler, dört günlük bakım ve tedavilerinin ardından tekrar özgürlüğe kanat çırptılar.

Tedavileri tamamlan kuşlar artık özgür

Kaynak: İHA

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