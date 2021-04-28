Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya salındı
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Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya salındı

Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya salındı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Kültür Sanat

AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) bakımı ve tedavileri tamamlanan pelikan ile leylek, 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda doğaya bırakıldı.

AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) bakımı ve tedavileri tamamlanan pelikan ile leylek, 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'nün Emirdağ ilçe sınırlarında yorgun ve güçsüz halde bulduğu pelikan ve leylek, AKÜREM'e teslim edildi. AKÜREM'de bakımları ve tedavileri tamamlanan, göç yolculuğuna devam edebilecek enerjiye ulaşan kuşlar 26 Ağustos Tabiat Parkı'ndan doğaya salındı.

'GÖÇ YORGUNUYDULAR'AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, bahar aylarıyla beraber göçmen kuşların ülkemize gelmeye başladığını ifade ederek, "Bu göçmen kuşlardan pelikan ve leylek kuşu bir süredir merkezimizde misafirlerdi. Sadece göç yorgunuydular, şanslıydılar. O nedenle başka herhangi bir travmaya uğramamışlardı. Gerekli bakım ve tedavileri gerçekleştirdikten sonra kendilerini bugün doğa ile buluşturduk. Yolları açık, ömürleri uzun, nesilleri bol olsun" dedi.'YAKLAŞIK 2 HAFTA KADAR MİSAFİR ETTİK'

Kuşların hangi bölgede bulunduğu sorusuna cevap veren Kandır, her iki kuşun da Emirdağ taraflarında getirildiğini vurguladı. Kandır, "Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından merkezimize ulaştırıldılar. Yaklaşık 2 hafta kadar misafir ettik. Tekrar göç yollarına devam edebilecek yeniden yuvalanabilecek enerjiye ulaşana kadar yeterli bir süreçti. Artık doğaya döndüler" diye konuştu.


Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan pelikan ve leylek doğaya salındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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