Tedavi Olamayan Suriyeli Kadın, Geçici Kimliğine Kavuştu

Suriye'nin İdbip kentinde yaşayan Hanna Yaza (39), 5 yıl önce düzenlenen bombardımanda eşi ile birlikte 16 ve 2 yaşındaki iki çocuğunu kaybetti. Hayatta kalan 5 çocuğunu alarak, Türkiye sınırındaki Atme kasabına yerleşen Yaza, evinin üstünde geçen yüksek gerilim hattında akıma kapılarak ağır yaralandı. Türkiye'ye getirilerek İskenderun ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavisi yapılan Yaza, iyileştikten sonra 5 çocuğunu almak için ülkesi Suriye'ye gitti. Çocuklarını alıp Mardin'e yerleşen Yaza'nın, iddiaya göre Suriye'ye giriş çıkış yaptığı gerekçesiyle Türkiye'de verilen geçici kimlik kartı iptal edildi. Sürekli doktor kontrolünde olması gereken Yaza, kimliği iptal edildiği için hastanelerde tedavi olamadı.

Olayın medyada yer bulunca harekete geçen yetkililer, iptal edilen kimlik kartını yeniden çıkarıp Hanna Yaza'ya verdi. Yetkililere teşekkür eden Hanna Yaza, "1.5 aydır kimliksiz bir şekilde yaşıyordum. Yapılan haberin ardından kimliğim çıktı. Öncelikle kimliğimin çıkmasında yardımcı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Sesimi ona ulaştırmak benim için çok zordu, sesim ulaştı ve sorunum çözüldü. Kimlik benim için çok önemliydi, hayati öneme sahipti. Şu an duygularımı ifade etmek, anlatmak çok zor. Çok sevinçliyim. Şu an o kadar sevinçliyim ki, bu duygu nasıl anlatılır bilmiyorum. Artık burada yaşamaya devam edeceğiz. Suriye'de kimsemiz kalmadı. Orada savaş bitse dahi artık dönemeyiz. Çünkü evimiz, her şeyimiz yıkıldı. Tedavime tekrar başlayacağım, ancak burada imkanlar çok kısıtlı, bu yüzden İstanbul'da tedavime devam etmeyi düşünüyorum. Büyük çocuğumu savaşta kaybettim. Şu an çalışacak büyük çocuğum yok, hepsi küçük. İstanbul'daki tedavim için hayırseverler bana yardımcı olursa çok mutlu olurum" dedi.

Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu Başkanı Faris Erkar da aileyi ziyaret ederek yetkililere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Erkar, Yazıcı ailesi gibi tedavi olmak zorunda kalıp kimliği olmayan ailelere de bu kolaylığın sağlanmasını istedi.

