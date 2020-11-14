Tedavi için yurt dışına çıkacak Yemenli yaralı askerler, BAE destekli güçlerin engeline takıldı
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Tedavi için yurt dışına çıkacak Yemenli yaralı askerler, BAE destekli güçlerin engeline takıldı

14.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 14.11.2020 21:03
Tedavi için yurt dışına çıkacak Yemenli yaralı askerler, BAE destekli güçlerin engeline takıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerinin, yaralı olan Yemen ordusu mensuplarının tedavi için ülkeden ayrılmasına izin vermediği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerinin, yaralı olan Yemen ordusu mensuplarının tedavi için ülkeden ayrılmasına izin vermediği bildirildi.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taiz'de Husilerle girdikleri çatışmada yaralanan 50'den fazla asker tedavi için Umman'a gitmek istedi.

Aden'deki GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri ise kara yolu ile ülkeden ayrılmak isteyen askerlere izin vermedi.

Söz konusu askerlerin Aden'in doğusundaki bir kontrol noktasında Hizam Emni güçleri tarafından durdurularak pasaportlarına el konuldu. Askerler, 15 saat boyunca burada bekletildi.

Hizam Emni güçlerinin daha sonra bu askerleri Taiz yakınlarındaki bir bölgeye gönderdiği aktarıldı.

Konu ile ilgili GGK'den ya da Yemen ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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