Tedavi için teslim ettiği dernekte 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu
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Tedavi için teslim ettiği dernekte 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi Ennur Tan (26), beslediği 3 sokak kedisini, hastalanmaları üzerine yardım talebine olumlu yanıt veren derneğe götürdü.

Tedavi için teslim ettiği dernekte 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu
16.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:50

 

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi Ennur Tan (26), beslediği 3 sokak kedisini, hastalanmaları üzerine yardım talebine olumlu yanıt veren derneğe götürdü. Bir süre sonra kedilerden 2'sinin öldüğü söylenen Ennur Tan, kedilerin ölüsü ile ameliyat edilen kediyi 2 bin 500 TL ödemedği için vermeyen dernek hakkında suç duyurusunda bulundu.Üniversite öğrencisi Ennur Tan, sokakta bulduğu 3 hasta kediyi tedavi ettirmek istedi. Maddi imkanı olmadığı için de 4 Haziran günü, Hollandalı yerleşik yabancılara ait olduğu öğrenilen dernekten yardım istedi. Yardım talebine olumlu yanıt alınca da 3 kediyi, 7 Haziran günü derneğe götürüp, teslim etti. Ancak 12 Haziran günü, Tan'a kedilerden birinin ameliyat edildiği, diğer 2'sinin ise enfeksiyon nedeniyle öldüğü söylendi. Ennur Tan da ölen kediler ile hayatta kalan kedinin kendisine verilmesini istedi. Bu sefer de 2 bin 500 lira ödemesi halinde kedileri alabileceği bildirildi. Tan, dernek yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.'İYİLEŞİYORLAR' DERKEN ÖLDÜKLERİNİ ÖĞRENDİEnnur Tan, kedilerin sadece gözlerinde problem bulunduğunu, genel durumlarının iyi olduğunu öne sürerek, "Hayvanlara elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Bazen imkanım oluyor bazen olmuyor. İki senedir baktığım bir kedim vardı, bir de 9 aydır baktığım bir kedim vardı. Bir kedi daha buldum sokakta. Üç kedi için 4 Haziran'da dernekle iletişime geçtim. Kedileri getirmemi söylediler, götürdüm. Birinin ameliyatını gerçekleştirdiklerini, 2 hafta sonra alabileceğimi ve bir sorun olmadığını söylediler. Diğer 2 kedimin ise enfeksiyonu olduğunu söylediler. Bu zaten bildiğim bir şeydi ama genel durumları gayet iyiydi. 4-5 gün sonra 2 kedimin aynı anda öldüğü iletildi. Deliye döndüm. Ölülerini istedim ama kesin bir dille veremeyeceklerini söylediler. Diğer kedimi istiyorum, onun için de para istiyorlar. Bu 3 kedi için yardımseverlerden 10 bin lira toplandı. Şimdi benden para istiyorlar. Bu da şikayetçi olacağımı söyledikten sonra gerçekleşti. Kedilerime ne oldu öğrenmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım" diye konuştu.'MASUMLARIN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORLAR'Kedileri sokakta bulup beslediğini ve geçici yuvaya verdiğini söyleyen Tan, derneğin daha sonra yasal olmadığını öğrendiğini öne sürdü. Tan, "Bunlar zaten yasal dernek değiller, araştırdım. Grup sadece hayvanları kurtarmak için bir sürü bağış topluyor. Kendileri villalarda, lüks evlerde oturuyorlar. Arabaları var bir sürü. Bizim gibi çaresiz insanların çaresizliklerini, masumları kullanıyorlar. Onların üzerinden para kazanıyorlar ve ben de buna 'dur' demek istiyorum" dedi.'PARA KARŞILIĞINDA VEREBİLECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR'Maddi durumu iyi olmadığı için ilk kez beslediği hayvanları derneğe götürdüğünü belirten Tan, şunları kaydetti:

"Kesin bir dille kedimi para karşılığında verebileceklerini söylüyorlar. Sanki ceplerinden harcamış gibi. Yasal olmayan bu dernek hakkında suç duyurusunda bulundum. Dolandırıcılık, mala zarar verme, hayvan hakları kanunu ihlali olarak suç duyurusunda bulundum. Haklarını (kedilerin) savunacağım, benim onlara boynumun borcu. CİMER'e de başvurdum. Sürekli araştırıyorum, avukatlarla da görüşüyorum. Yalnız değilim ve herkesin de desteğini bekliyorum."  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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