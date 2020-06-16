Tedavi için teslim ettiği 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu - Yeniden
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Tedavi için teslim ettiği 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu - Yeniden

Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi Ennur Tan (26), beslediği 3 sokak kedisini, hastalanmaları üzerine yardım talebine olumlu yanıt veren bir hayvansever gruba götürdü.

Tedavi için teslim ettiği 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu - Yeniden
16.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:01

Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi Ennur Tan (26), beslediği 3 sokak kedisini, hastalanmaları üzerine yardım talebine olumlu yanıt veren bir hayvansever gruba götürdü. Bir süre sonra kedilerden 2'sinin öldüğü söylenen Ennur Tan, kedilerin ölüsü ile ameliyat edilen kediyi 2 bin 500 TL ödemediği için vermeyen gruptaki sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialara yanıt veren grubun sorumlularından Nathalie Hendriks (41), kedilerin götürdükleri özel veterinerde öldüğünü, kendilerinin bir şey yapmadığını söyledi. Diğer kedinin tedavisi bittikten sonra Tan'a verilebileceğini aktaran Hendriks, 3 kedi için 10 bin lira bağış toplandığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Üniversite öğrencisi Ennur Tan, sokakta bulduğu 3 hasta kediyi tedavi ettirmek istedi. Maddi imkanı olmadığı için de 4 Haziran günü, Hollandalı yerleşik yabancıların kurduğu öğrenilen 'Alanya Arga Hayvan Kurtarma Grubu'ndan yardım istedi. Yardım talebine olumlu yanıt alınca da 3 kediyi, 7 Haziran günü götürüp, teslim etti. Ancak 12 Haziran günü, Tan'a kedilerden birinin ameliyat edildiği, diğer 2'sinin ise enfeksiyon nedeniyle öldüğü söylendi. Ennur Tan da ölen kediler ile hayatta kalan kedinin kendisine verilmesini istedi. Bu sefer de 2 bin 500 lira ödemesi halinde kedileri alabileceği bildirildi. Tan, grup sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.'İYİLEŞİYORLAR' DERKEN ÖLDÜKLERİNİ ÖĞRENDİEnnur Tan, kedilerin sadece gözlerinde problem bulunduğunu, genel durumlarının iyi olduğunu öne sürerek, "Hayvanlara elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Bazen imkanım oluyor bazen olmuyor. İki senedir baktığım bir kedim vardı, bir de 9 aydır baktığım bir kedim vardı. Bir kedi daha buldum sokakta. Üç kedi için 4 Haziran'da bu grupla iletişime geçtim. Kedileri getirmemi söylediler, götürdüm. Birinin ameliyatını gerçekleştirdiklerini, 2 hafta sonra alabileceğimi ve bir sorun olmadığını söylediler. Diğer 2 kedimin ise enfeksiyonu olduğunu söylediler. Bu zaten bildiğim bir şeydi ama genel durumları gayet iyiydi. 4-5 gün sonra 2 kedimin aynı anda öldüğü iletildi. Deliye döndüm. Ölülerini istedim ama kesin bir dille veremeyeceklerini söylediler. Diğer kedimi istiyorum, onun için de para istiyorlar. Bu 3 kedi için yardımseverlerden 10 bin lira toplandı. Şimdi benden para istiyorlar. Bu da şikayetçi olacağımı söyledikten sonra gerçekleşti. Kedilerime ne oldu öğrenmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım" diye konuştu.'MASUMLARIN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORLAR'Kedileri sokakta bulup beslediğini ve geçici yuvaya verdiğini söyleyen Tan, bu grubun daha sonra yasal olmadığını öğrendiğini öne sürdü. Tan, "Bunlar zaten yasal değiller, araştırdım. Grup sadece hayvanları kurtarmak için bir sürü bağış topluyor. Kendileri villalarda, lüks evlerde oturuyorlar. Arabaları var bir sürü. Bizim gibi çaresiz insanların çaresizliklerini, masumları kullanıyorlar. Onların üzerinden para kazanıyorlar ve ben de buna 'dur' demek istiyorum" dedi.'PARA KARŞILIĞINDA VEREBİLECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR'Maddi durumu iyi olmadığı için ilk kez beslediği hayvanları böyle bir gruba götürdüğünü belirten Tan, şunları kaydetti: "Kesin bir dille kedimi para karşılığında verebileceklerini söylüyorlar. Sanki ceplerinden harcamış gibi. Yasal olmayan bu grup hakkında suç duyurusunda bulundum. Dolandırıcılık, mala zarar verme, hayvan hakları kanunu ihlali olarak suç duyurusunda bulundum. Haklarını (kedilerin) savunacağım, benim onlara boynumun borcu. CİMER'e de başvurdum. Sürekli araştırıyorum, avukatlarla da görüşüyorum. Yalnız değilim ve herkesin de desteğini bekliyorum."  'BİZ HİÇBİR ŞEY YAPMADIK'Ennur Tan'ın iddialarına Alanya Arga Hayvan Kurtarma Grubu sorumlularından Nathalie Hendriks (41) yanıt verdi. Kediler kendilerine getirildiğinde durumlarının kötü olduğunu söyleyen Hendriks, tedavi için anlaşmalı oldukları veterinere götürdüklerini anlattı. Nathalie Hendriks, "Birkaç gün sonra burada kaldılar. Sonra kötü oldular. Alıp akşam akşam veterinere götürdük. İlaç verdiler, akşam kaldılar. Sabah gittik 'kedileriniz öldü' dediler. Biz hiçbir şey yapmadık" dedi.'KEDİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR'Kedileri özel bir yerde gömdüklerini kaydeden Nathalie Hendriks, diğer kedinin ise tedavisinin devam ettiğini ve bu nedenle Ennur Tan'a vermediklerini söyledi. Tedavisi bitmeden kediyi alması halinde masrafları ödemesini istediklerini kaydeden Hendriks, "Kedimiz hala burada. İlk geldiğinde gözü şişti. Onun ameliyatını yaptırdık, kısırlaştırdık. Kendisine de söyledik. Kedi bize gelince bizim sorumluluğumuzda. Burada o kadar kedi var ki. Bu 3 kediye bakamasak niye alalım ki? Şimdi kedinin tedavisi devam ediyor. Pazartesi günü tekrar kontrole gidecek. Tam iyileşince verebiliriz" diye konuştu. '40 BİN LİRA BORCUMUZ VAR'3 kedi için 10 bin lira bağış toplandığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hendriks, 40 bin lira borçları olduğunu, kedi ve köpeklere mama bile zor bulduklarını anlattı. Parayla çalışmadıklarını, sadece bağış kabul ettiklerini vurgulayan Nathalie Hendriks, amaçlarının hayvanların iyileşmesi ve sahiplerine teslim edilmesi olduğuna işaret etti.

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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