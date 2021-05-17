Tedavi için Mısır'a getirilen Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında
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Tedavi için Mısır'a getirilen Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında

Tedavi için Mısır'a getirilen Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavilerine Mısır'da devam ediliyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavilerine Mısır'da devam ediliyor.

Mısır yerel basınına yansıyan haberde, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a getirilen ilk grup yaralıların arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

3 kişiden oluşan yaralıların tedavilerine bölge hastanelerde devam edildiğine değinilen haberde, en küçük yaralı olan 5 yaşındaki kız çocuğunun da ayağında kırıklar olduğu kaydedildi.

Mısır yönetimi dün, Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasının ardından Gazze'den kara yoluyla getirilen yaralıların ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından çevre hastanelere nakledildiğini açıklamıştı.

Mısır hükümeti tarafından Kuzey Sina vilayetinde 3 hastane Gazze'den gelmesi beklenen yaralılar için tahsis edilmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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