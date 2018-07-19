Tedavi İçin Hastaneye Götürülen Mahkum Firar Etti

Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden tedavisi için hastaneye götürülen mahkum firar etti.

Bafra T Tipi Yarı Açık Cezaevinde rahatsızlanan mahkum Onur Gültepe (30), tedavisi için Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisi sürerken görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanan Gültepe, hastaneden firar etti.

Mahkumun firar ettiğini anlayan görevliler, olayı Jandarma ve Bafra Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Gültepe'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.