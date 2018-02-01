Tedavi İçin Götürüldü, Adliyelik Oldu
AFRİN HAREKATI'NDA 13. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Tedavi İçin Götürüldü, Adliyelik Oldu

İzmir'de kanser hastası olan kişi, sağlık problemleri nedeniyle ambulansla kaldırıldığı hastanedeki kimlik kontrolü sırasında hırsızlıktan arandığı belirlenince gözaltına alındı, zanlı,çıkarıldığı mahkemece salıverildi.

Tedavi İçin Götürüldü, Adliyelik Oldu

İzmir'de kanser hastası olan kişi, sağlık problemleri nedeniyle ambulansla kaldırıldığı hastanedeki kimlik kontrolü sırasında hırsızlıktan arandığı belirlenince gözaltına alındı, zanlı,çıkarıldığı mahkemece salıverildi.

Çiğli ilçesinde yalnız yaşayan kanser hastası ve omuriliğinde düşmeye bağlı problemler yaşayan İ.A. (62), rahatsızlanınca çağırdığı ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki kimlik kontrolünde hırsızlıkla ilgili davada mahkemeye ifade vermediği için arandığı ortaya çıkan İ.A, polis tarafından gözaltına alınarak ambulansla İzmir Adliyesine getirildi.

İ.A, 12. Asliye Ceza Mahkemesince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından yürüme zorluğu çeken İ.A için ambulans çağrıldı. Ambulansın uzun süre gelmemesine İ.A. ve adliyede görevli polisler tepki gösterdi.

İ.A, daha sonra ambulansla belediyeye ait Güçsüzler Evi'ne götürüldü.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et